Hondenvereniging URV verhuisde nog geen drie weken geleden naar sportpark Overvecht-Noord. Maar of de vereniging daar kan blijven, is onzeker.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Utrecht wil dat sportwethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) onderzoekt of de hondenvereniging een plek elders in de stad kan krijgen. De partijen geven hiermee gehoor aan een noodkreet van voetbalclub EDO.

Met de recente komst van URV en eerder al het trainingscomplex van FC Utrecht naar Overvecht-Noord, kampt EDO naar eigen zeggen met een tekort aan velden. Een groot aantal politieke partijen trok zich de zorgen van de voetbalclub aan. "Het is gewoon een slecht plan'', zei CDA-raadslid Bert van Steeg donderdag in een raadsvergadering over de huidige invulling van het sportpark.

Volgens de normen van de gemeente is er wel degelijk voldoende ruimte op Overvecht-Noord, aldus wethouder Streefland. "Clubs in Utrecht die vergelijkbaar zijn met EDO doen het soms zelfs met minder velden.'' De wethouder riep de voetbalvereniging op creatief te zijn, door bijvoorbeeld op vrijdagavond wedstrijden te gaan spelen.

Helpen

Een voorstel van oppositiepartij CDA om op zoek te gaan naar een andere locatie in de stad voor de hondenvereniging, zag de wethouder niet zitten. Zij heeft vertrouwen in gesprekken die tussen EDO en URV worden gevoerd over hoe ze elkaar kunnen helpen. Een meerderheid van de raad besloot anders en wil dat de wethouder blijft zoeken naar een locatie buiten het sportpark.

Het gedoe rond de verdeling van de velden op het sportpark heeft in elk geval geen invloed op de resultaten van EDO. Het eerste elftal van de club werd onlangs kampioen in de derde klasse D. EDO speelt daardoor voor het eerste in de de geschiedenis van de vereniging in de tweede klasse.