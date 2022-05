Buschauffeurs die met pensioen gaan, de naweeën van corona, weinig jonge aanwas én de zomer voor de boeg: het is bepaald geen rustige periode voor de roostermakers van vervoerder Syntus in Utrecht.

Het bedrijf kampt met een groot personeelstekort. Gevolg: bussen die uitvallen en teleurgestelde reizigers. En laat Utrecht nou óók nog eens een ‘lastig gebied’ zijn als het aankomt op het vinden van nieuw personeel, vertelt een woordvoerder van Syntus. ,,Er staan ontzettend veel vacatures open, in Utrecht is veel werkgelegenheid. Dat maakt het een lastig gebied voor ons om nieuw personeel te vinden’’.

Syntus Utrecht kampte vóór corona al met wat tekorten, maar het probleem is inmiddels een stuk groter geworden. Meerdere factoren spelen mee. Zo gaan er in Utrecht momenteel veel chauffeurs tegelijk met pensioen, in totaal tien man. ,,Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van de chauffeurs – landelijk –sowieso 55+. Tegelijkertijd is er niet veel jonge aanwas.”

Lastige klus

Wat eveneens meespeelt: de afgelopen twee jaar werden veel operaties en ingrepen in ziekenhuizen uitgesteld omdat zorg voor coronapatiënten prioriteit had. ,,Inmiddels wordt er veel ingehaald. Chauffeurs of personeelsleden van Syntus die aan het wachten waren op zo’n operatie zijn nu aan de beurt. Dat zorgt ervoor dat ze best even uit de running zijn. Ook het feit dat de zomer voor de deur staat speelt mee: we willen iedereen vakantie kunnen geven,” aldus de woordvoerder.

De personeelstekorten leiden ook tot frustratie bij reizigers, ziet Syntus. ,,Het komt ook wel eens voor dat er hele ritten uitvallen omdat er chauffeurs ziek zijn, en dat we simpelweg niemand achter de hand hebben. Dat is voor niemand leuk, dat vinden wij uiteraard ook.”

Syntus kijkt momenteel of ze maatregelen kunnen treffen om de overlast te beperken. ,,We hebben een campagne lopen om nieuwe mensen te werven en organiseren hier ook evenementen voor. We doen er echt veel aan, maar het is en blijft een lastige klus.”