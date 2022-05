Paniek ontstond er woensdagavond rond 19.50 uur toen meerdere personen de Jumbo aan de Fransiscusdreef in Overvecht overvielen. Eén van hen ging de kassa te lijf met een hakbijl. Kort na het incident heeft de politie een verdachte aangehouden.

Deze dader bedreigde in de supermarkt een caissière en sloeg de kassa kapot met een hakbijl. De dader ging er vervolgens met de kassalade vandoor in de richting van de autoboulevard. Winkelend publiek en personeelsleden erg geschrokken, aldus een woordvoerder van de politie. Een aantal van hen zette het in paniek op een lopen.

Agenten zijn ter plaatse in gesprek gegaan met omstanders die ontdaan zijn door de overval. Hen werd slachtofferhulp aangeboden. Dankzij alerte getuigen kon de politie kort na de overval op de Mexicodreef - Brancodreef één verdachte overvallers aanhouden. Volgens de politie gaat het om 'meerdere' daders.