Dankzij een anonieme tip heeft de politie op maandag 9 mei in een woning op de Hoekcamp, een grote hoeveelheid drugs en wapens in beslag genomen. Een 31-jarige man uit Houten is aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen en wapenbezit.

Via de site van Meld Misdaad Anoniem kreeg de politie een tip dat iemand vermoedde dat er vanuit een woning op de Hoekcamp werd gedeald. In de woning werd een grote hoeveelheid drugs en meerdere buisjes pepperspray aangetroffen. Vermoedelijk is er meer dan 50 gram cocaine, een jerrycan met GHB en ruim tweehonderd pillen aangetroffen. De politie heeft de drugs in beslag genomen en dat zal later worden. De bewoner van de woning, een 31-jarige man uit Houten, is direct aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.