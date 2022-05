De kans is klein dat cafés en restaurant in de Utrechtse binnenstad blijvend meer terrasruimte krijgen. De gemeente voelt er niets voor de tijdelijke coronaterrassen met één pennenstreep definitief te maken.

Een aantal partijen in de gemeenteraad van Utrecht pleitte er onlangs voor de tijdelijke terrassen, zoals die op de Mariaplaats, na het vervallen van de 1,5 meter maatregelen te laten staan. Volgens wethouder Klaas Verschuure (D66, economische zaken) is dat niet in algemene zin te regelen.

"Ondernemers die definitief een groter terras willen exploiteren kunnen hiervoor een vergunning aanvragen", stelt hij in een brief aan de raad. Kansrijk lijken dergelijke aanvragen op voorhand niet. "In de binnenstad is daarbij terughoudendheid gepast", aldus de wethouder.

Buiten de binnenstad is volgens Verschuure meer mogelijk. Elders in de stad is het minder druk op de openbare ruimte. "Het zorgt verder voor betere spreiding van bezoekers over de stad en biedt daarmee ook verlichting aan de druk op de binnenstad."