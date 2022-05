Bij een drugsactie in De Meern heeft de Utrechtse politie dinsdagavond twee mannen gearresteerd. Vanuit een woning aan de Marketentsterlaan werden verdovende middelen gedeald.

De actie volgde volgens de politie op een onderzoek van enkele maanden. Dat was gestart op basis van verschillende anonieme meldingen uit de buurt. Het onderzoek richtte zich op de 55-jarige bewoner van het betreffende huis en een negentienjarige man uit De Meern.

Op het moment dat agenten zich dinsdagavond voorbereidden op de inval aan de Marketentsterlaan waren zij getuige van een vermoedelijke deal. Bij de aanhouding van de koper had deze ook daadwerkelijk drugs bij zich. Hij gaf toe dit net gekocht te hebben.

Weegschalen

In de woning werd de 55-jarige bewoner daarop gearresteerd. In het huis troffen de agenten een kleine hoeveelheid verdovende middelen aan en 'verkoop gerelateerde goederen' zoals verpakkingsmaterialen en weegschalen. Vermoedelijk was er niet alleen sprake van handel, maar mogelijk ook van het fabriceren van verdovende middelen of het treffen van voorbereidende handelingen hiervoor.

Gelijktijdig met de inval werd elders in Utrecht een negentienjarige man uit Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het dealen vanuit de Marketentsterlaan. In zijn woning aan de Titushof trof de politie naast een kleine hoeveelheid verdovende middelen ook een alarmpistool en een verboden mes aan.