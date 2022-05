De Utrechtse fotograaf Angeliek de Jonge heeft de Jos van Leeuwen Regioprijs 2022 gewonnen. De Jonge fotografeert onder andere voor AD Utrechts Nieuwsblad.

De jury is lovend over het werk van De Jonge: "Angeliek de Jonge weet van ogenschijnlijk eenvoudige onderwerpen prachtige foto's te maken. Waaruit toch maar weer blijkt dat een goede fotograaf geen opgetuigde gebeurtenissen nodig heeft. Sterker nog: de foto's van Angeliek zouden op termijn wel eens meer over deze tijd kunnen zeggen, dan zogenaamde nieuwsmomenten."

Met haar eigen serie in het AD Utrechts Nieuwsblad bewijst ze eens te meer dat ze oog heeft voor de verdiepende, documentaire kant van het vak, oordeelt de jury.

De Jos van Leeuwen Regioprijs 2022 wordt op 2 juni uitgereikt door Jos van Leeuwen tijdens een avond over regionale fotografie in Museum Hilversum. Van 3 juni tot 3 juli is er een tentoonstelling met werk van De Jonge in hetzelfde museum.