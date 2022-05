De krakers van een woning in de Utrechtse wijk Hoograven hangt vooralsnog nog geen uitzetting boven het hoofd. Volgens het Utrechtse gemeentebestuur is daar een aangifte voor nodig van de eigenaar van de woning. En die is niet gedaan.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van PVV, VVD en CDA in de gemeenteraad. Aanleiding was een opvallende kraakactie van een rijtjeshuis in Hoograven, vorige maand. De partijen roepen op snel in te grijpen. Maar volgens het gemeentebestuur kan het Openbaar Ministerie alleen in actie komen als er een aangifte ligt. Waarom de woningeigenaar die niet gedaan heeft, schrijven b en w niet. Nauw contact Wel dat de wijkagent 'nauw contact houdt met de krakers, de buren en de eigenaar'. En dat er nog 'geen signalen zijn geweest van overlast en maatschappelijke onrust in de buurt'. B en w: 'Tot op heden hebben wij één melding uit de buurt ontvangen waarin wordt aangegeven dat men niet blij is met de kraaksituatie'.