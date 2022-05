Bij een botsing met een bedrijfsbusje is een motorrijder gewondgeraakt op De Staart in Houten. Dit gebeurde dinsdagmiddag rond 11.35 uur. Het ambulancepersoneel heeft de motorrijder ter plekke gestabiliseerd, daarna is hij naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft een deel van de rotonde afgezet. Verkeer dat van de afrit van de A27 komt richting Nieuwegein en Vianen moet iets omrijden naar de rotonde. Door het ongeluk is de motor in de berm beland.