In twee parkeergarages aan de Laan van Vollenhoven zijn maandag 250 garageboxen gecontroleerd. Bij het grootste deel van de boxen was alles in orde, maar bij enkele was er sprake van illegale praktijken, waaronder materialen voor wietteelt.

De controle wed uitgevoerd als onderdeel van een bredere campagne om ondermijning tegen te gaan en de veiligheid en leefbaarheid van Vollenhove te verbeteren. Eerdere signalen uit de omgeving wezen erop dat er mogelijk illegale activiteiten in een aantal van de garageboxen plaatsvonden. Bij de garageboxen waar niks aan de hand was is na de controle een brief achtergelaten, en is de box weer afgesloten. In drie van de boxen zijn spullen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor wietteelt. In twee andere boxen stonden gestolen fietsen. Ook werd er een garagebox met een gestolen aanhanger, motorscooter en een gestolen bakfiets ontdekt. Alle gestolen of illegale artikelen zijn in beslag genomen. Er volgt nog aanvullend onderzoek naar de herkomst van de illegale goederen. Tijdens de actie werkte de gemeente Zeist samen met onder andere de politie en de douane.