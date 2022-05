Vergeleken met de landelijke cijfers valt de stijging van het aantal rijders onder invloed van drugs of alcohol in de provincie Utrecht mee. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 796 mensen betrapt op rijden onder invloed, het eerste kwartaal vorig jaar waren dat er 645.

Landelijk is het aantal mensen dat betrapt is op het rijden onder invloed van drugs of alcohol wel flink gestegen. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er al 13.567 mensen tegen de lamp gelopen. Dat zijn er fors meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, toen waren het er 8421.

In de provincie Utrecht was de grootste stijging te zien in de gemeente IJsselstein: van vijf gevallen van rijden onder invloed in het eerste kwartaal van 2021, naar 32 gevallen in het eerste kwartaal van dit jaar.

Andere gemeenten in de regio waar een toename was, waren Culemborg, Kaag en Braassem, Rhenen, Bunnik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en de stad Utrecht.

De politie heeft geen exacte verklaring voor de toename, maar ziet wel dat het rijden onder invloed van drugs toeneemt. Van alle mensen die vorig jaar werden betrapt op rijden onder invloed, had iets meer dan een derde verdovende middelen gebruikt. Het aandeel drankrijders neemt relatief af, maar dat wordt dus ruimschoots gecompenseerd door mensen die na een snuifje of met een pilletje in de auto stappen.

Pas sinds 2017 wordt intensief gecontroleerd op drugsgebruik achter het stuur. Paul Broer, die zich bij de politie met het rijden onder invloed bezighoudt, vreest dat de stijging heel 2022 zal doorzetten. "Drugs werken vaak lang door. Dat beseft niet iedereen. Als er 's avonds iets is gebruikt, wil dat niet zeggen dat je de volgende dag compleet nuchter bent. Met in het verkeer alle mogelijke gevolgen van dien."