Op de Hoofdstraat in Driebergen is dinsdagnacht een ernstig ongeluk gebeurd. Twee auto's kwamen bij de verkeerslichten op de kruising met de Buzziburglaan met elkaar in botsing. Twee personen raakten gewond en zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeluk gebeurde rond 0.30 uur op dinsdagmorgen. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en landde op het grasveld van Park Seminarie, midden in het dorp. Ook kwamen vier ambulances, de brandweer en meerdere politie-eenheden naar de Hoofdstraat in Driebergen. De kruising werd afgezet voor sporenonderzoek. Een fotograaf ter plaatse meldt dat de weg vol lag met glas en auto-onderdelen. Het vermoeden bestaat dat het ongeluk met forse snelheid moet zijn gebeurd. Na de botsing zijn de auto's nog meters door gegleden. De politie onderzoekt het ongeluk en spreekt daarom ook met getuigen.