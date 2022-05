Een 3 meter hoge geluidsmuur langs hun achtertuinen? Bewoners van acht huizen langs de Koningsweg, in het buitengebied van Utrecht, gruwen van die gedachte. En dus komen ze in actie.

Met in hun gelederen een bekend gezicht. Ook tv-presentatrice Sofie van den Enk woont in het rijtje, dat ingeklemd ligt tussen de provinciale weg en het spoor Utrecht-Arnhem. Een fijne plek, vinden zij en haar buren, ook al raast er zo'n beetje elke vijf minuten een trein langs.

Dat treinlawaai went, zeggen Van den Enk (41) en haar buurman Patrick van Vliet (41). Maar is wél te hard, constateert spoorbeheerder ProRail. Dus moet er iets gebeuren. "Dat zijn wij wettelijk verplicht", zegt ProRail-woordvoerder Jeroen Wienen.

Standaard oplossing

Dát er iets gebeurt, vinden de bewoners fijn, "maar nu is er een standaard oplossing uit de kast getrokken: een 3 meter hoge muur", zegt Van den Enk. Omdat de tuinen verdiept langs het spoor liggen, steekt die straks 4 meter omhoog, stelt Van Vliet. "Daarmee verliezen we zon en het is een inbreuk op het open landschap, dat deel uitmaakt van de waterlinie."

Nadat de brief van ProRail op de mat viel, kwamen de bewoners in het geweer. Een bezwaarschrift werd opgesteld en maandag werden pers en politiek uitgenodigd de situatie te bekijken. Onder meer GroenLinks, D66 en de SP waren van de partij.

Slimme geluidswal

De bewoners willen dat met hen overlegd wordt en dat meerdere opties worden bekeken. "Zoals gevelisolatie. Maar er schijnt ook een slimme geluidswal van maar 1 meter hoog mogelijk te zijn", zegt Van Vliet. Ook willen ze meer 'raildempers' onder het spoor, tegen overlast van zware goederentreinen. "Je ligt soms echt te trillen in bed", zegt Van den Enk.

ProRail-woordvoerder Wienen erkent dat de communicatie geen schoonheidsprijs verdient. "Dat moet beter. We gaan met de bewoners praten." Een afspraak is er nog niet, zegt Van den Enk. "Maar dit is wel bemoedigend."