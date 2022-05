Een overvaller van een juwelier aan Het Rond in Houten is maandagmiddag met behulp van dichte mist de zaak weer uitgejaagd. Volgens de politie kwam de man binnen met een wapen, maar vertrok hij zonder buit omdat hij geen hand voor ogen zag.

Doelwit was het bedrijf Gold4You, meldt een politiewoordvoerder. Daar hebben ze een systeem waarmee de zaak vol mist kan worden gezet, zegt hij. "Dus toen de overvaller de winkel binnenstormde, drukte een medewerker op de knop en vulde de ruimte zich met een soort rook. Daardoor zag de dader niets meer en is hij ervandoor gegaan. Zo zie je het effect van preventiemaatregelen."

De rook of mist wordt gemaakt door een 'mistgenerator' en is onschadelijk. Het preventiesysteem is bedoeld tegen inbraken en overvallen. Mistgeneratoren worden volop aangeboden op internet.

Wapen

Met welk wapen de overvaller binnenkwam, wil de politiewoordvoerder niet vertellen. "Dat is daderwetenschap."

De politie doet onderzoek en probeert de dader alsnog te vinden. Op burgernet verscheen een signalement van de overvaller. Het gaat om een scooterrijder met een zwarte helm. Om 18.40 uur werd de burgernetactie gestaakt. De gezochte scooterrijder was niet aangetroffen.