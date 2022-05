Tientallen jaren kon je gratis bij Slot Zuylen parkeren, maar daar is dit jaar een einde aan gekomen.

Het parkeerterrein bij het slot in het pittoreske dorp Oud Zuilen is afgesloten met een slagboom. Parkeren kost er nu 4 euro per dag. "Ik snap dat het even een overgang is", zegt directeur Willem te Slaa. "Het terrein heeft flink onderhoud nodig en met de inkomsten willen we er een potje voor aanleggen."

De bomen moeten regelmatig worden gesnoeid en de ondergrond is niet goed, waardoor kuilen ontstaan, zegt Te Slaa. "We krijgen wel subsidie, maar we moeten ook zo goed mogelijk onze eigen broek ophouden."

Vallende boom

Vorig jaar gebeurde een dramatisch ongeluk op het parkeerterrein. Een vrouw werd er dodelijk geraakt door een vallende boom. Daarop werd extra onderhoud ingelast.

"Zoiets mag nooit meer gebeuren. Het opknappen van het parkeerterrein stond al langer in het beleidsplan, maar het ongeluk heeft wel als een katalysator gewerkt."

Hij wijst er op dat parkeren bij bijvoorbeeld Kasteel de Haar en het Muiderslot ook geld kost. Bezoekers van Slot Zuylen kunnen gratis parkeren op een terrein op vijf minuten loopafstand.