Bij een brand in Bunnik is zondag een auto volledig verwoest. Het ging mis ter hoogte van verkeerslichten in het dorp.

De autobrand ontstond even na 12.30 uur op de Schoudermantel, niet ver van de A12. Hulpdiensten rukten uit om het vuur te bedwingen maar bleken na aankomst nog maar weinig succes te kunnen boeken. De vlammen hadden toen al woest om zich heen gegrepen, met dikke zwarte rook tot gevolg. Het vuur dat door onbekende oorzaak ontstond, legde de volledige auto in de as. De bestuurder raakte niet gewond. "Belangrijkste onderdeel van de auto stond buiten: de bestuurder", laat de politie via sociale media weten.