De Veiligheidsregio Utrecht, politie en douane controleren maandagochtend garageboxen onder twee parkeerplaatsen aan de Laan van Vollenhove in Zeist. Signalen uit de omgeving zouden erop wijzen dat er illegale praktijken plaatsvinden in sommige boxen.

De controle wordt gehouden als onderdeel van een actie om ondermijning tegen te gaan. Ondermijning is wanneer faciliteiten uit de bovenwereld worden gebruikt voor activiteiten in de onderwereld. "Met de buurtaanpak 'Vollenhove Vooruit' werken we aan een open, groene en veilige buurt. Daarin is geen ruimte voor criminele activiteiten", schrijft de gemeente op Twitter.

Eerder werden dit soort controles al uitgevoerd in Fornhese, Zeist-West en het buitengebied.