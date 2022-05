In Utrecht is zondag een kind in het water terechtgekomen. Hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter, rukten massaal uit om hulp te verlenen.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur zondagmiddag aan de Lotusvliet, vlakbij sportpark Rijnvliet. Door nog onbekende oorzaak raakte een jongetje met fiets en al te water. Omstanders zagen het ongeval niet gebeuren, maar zagen even later wel in het water dat er iets aan de hand was. Zij haalden direct het kind uit het water en begonnen met reanimeren. Dit namen hulpdiensten na aankomst over, waarna het kind met spoed naar het UMC is vervoerd.