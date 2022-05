Netbeheerder TenneT gaat ook in de provincie Utrecht op zoek naar partijen die flexibel om kunnen gaan hun vraag en aanbod van elektriciteit om kunnen gaan. Te denken valt aan windmolens die bij veel wind even stil worden gezet of of grote bedrijven die veel stroom gebruiken vragen om op piekmomenten het gebruik op te voeren.

De provincie Utrecht kent een snelgroeiende vraag naar extra capaciteit op het elektriciteitsnet, door de toenemende opwekking van bijvoorbeeld zonne-energie. De hoeveelheid elektriciteit die hiermee wordt opgewekt, is groter dan het elektriciteitsnet op dit moment kan verwerken. Reden waarom TenneT vorig jaar al aankondigde voorlopig geen nieuwe projecten als windmolenparken of zonnevelden meer te kunnen aansluiten. TenneT werkt weliswaar flink aan uitbreiding, maar dat kost tijd. Pas in 2029 loopt alles weer gesmeerd, is de verwachting. Vraag en aanbod Ondertussen bekijkt de netbeheerder daarom ook hoe het bestaande net intensiever kan worden gebruikt. Een manier kan zijn dat grote klanten tegen een vergoeding flexibel kunnen omgaan met hun vraag of aanbod. Alle partijen die elektriciteit op het net invoeren (gascentrales, warmtekrachtcentrales, wind- en zonneparken) worden bijvoorbeeld gevraagd om minder stroom te leveren op momenten dat er veel aanbod is. Zo'n situatie zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen op een zondag, als er weinig bedrijvigheid is en er weinig wordt verbruikt, maar er wel heel veel elektriciteit uit zon en wind wordt opgewekt. Ook extra stroom afnemen kan dan een optie zijn. Gepeild wordt of grote bedrijven daar tegen vergoeding brood in zien, zodat er meer ruimte kan ontstaan om nieuwe partijen, bijvoorbeeld nieuwe projecten met zonnepanelen, toe te staan op het stroomnetwerk. Overigens is aansluiting voor particulieren in de provincie Utrecht nog steeds mogelijk. Deze zomer worden uitkomsten van het onderzoek verwacht.