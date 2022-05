De politie baalt van de jongvolwassenen die naar de stad komen voor ellende. De hele nachtdienst van zaterdag op zondag stond in het teken van geweldsincidenten in het centrum.

"Jammer dat veel jongvolwassenen niet voor de gezelligheid naar de stad komen", laat de politie via Instagram weten. Volgens hen komen ze voor ellende. "De hele nachtdienst stond in het teken van geweldsincidenten in het centrum."

Het is na de coronatijd al langer bal tijdens de uitgaansavonden in Utrecht. Jongeren die laveloos over straat zwalken en kroegen niet meer binnenkomen omdat ze te dronken zijn, komen vaker voor dan eerder. Dat komt doordat de nieuwe lichting nog niet gewend is aan uitgaan.

"Normaal gesproken mengt zo'n nieuwe groep zich tijdens het uitgaan in de bestaande stroom, maar nu het nachtleven twee jaar heeft stilgelegen, is er een nieuwe groep die als het ware opgevoed moet worden", zei Jan Hagenouw van Utrechtse tak van Koninklijke Horeca Nederland eerder tegen deze krant.

Ook de politie gaf toen aan de handen vol te hebben aan beschonken stappers. "Er zijn de afgelopen weken meerdere meldingen geweest van mensen die door overmatig alcohol- of drugsgebruik laveloos op straat lagen."