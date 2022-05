Wel ontuchtige handelingen, maar geen verkrachting in een verlaten Utrechts kantoorpand. De 35-jarige Ahmed uit Helmond is veroordeeld, nadat hij vorig jaar een 15-jarig meisje meenam in de trein.

Ze kenden elkaar niet, tot woensdag 10 maart vorig jaar hun wegen kruisten op station Boxtel. Daar kocht hij een treinkaartje richting Utrecht voor haar en vervolgens op Utrecht centraal een broodje. Voordat ze naar zijn werk zijn gelopen en zij in een kantoorruimte achterbleef, terwijl hij ging schoonmaken.

Zoveel staat volgens de rechtbank wel vast. In de kantoorruimte zou Ahmed op verschillende plekken aan het meisje hebben gezeten. Maar daarvoor is weinig bewijs. Een agent die haar huilend aantrof op de stoep van het kantoor is geen bewijs. En ook geen bewijs zijn de WhatsApp-berichten , die de begeleider van de woongroep van het meisje van haar kreeg, waarin zij om hulp vroeg, omdat ze opgesloten zou zitten en een man haar gevingerd zou hebben.

Ook is er onvoldoende bewijs dat Ahmed seksueel is binnengedrongen bij het meisje: er is geen DNA van verdachte in of rondom haar vagina gevonden. Wél was sprake van een ontuchtige handeling: verdachte heeft de linkerborst van aangeefster aangeraakt met zijn hand.

"Hij heeft hiermee inbreuk gemaakt op de geestelijke en lichamelijke integriteit van aangeefster en dit neemt de rechtbank hem kwalijk." De man verklaarde: "Ik heb haar niet tegen haar wil aangeraakt."

Taakstraf

Voor de hand op de borst krijgt de man een taakstraf van 50 uur opgelegd. Ook moet hij de vrouw 200 euro betalen. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van twee jaar en 5000 euro schadevergoeding voor verkrachting van het meisje.