Station Driebergen-Zeist is vrijdagmiddag uitgerust met de Waarderingsplaquette Erfgoed. De onthulling werd gedaan op het perron gedaan door de regiodirecteuren van ProRail en de NS, en de wethouders van Utrechtse Heuvelrug en Zeist.

Het gaat specifiek om de overkapping op het perroneiland, deze stamt uit 1900 en is behouden gebleven na de modernisering van het station. De overkapping is een kenmerkend voorbeeld van stationsarchitectuur uit het begin van de 20ste eeuw.

Daarnaast is de overkapping op een historisch verantwoorde manier opgenomen in de nieuwbouw van het station Driebergen-Zeist, waarmee de cultuurhistorische kwaliteit is behouden. Dit alles telt mee in de benoeming van het station tot cultureel erfgoed.

Het benoemen van station Driebergen-Zeist tot cultureel erfgoed is een initiatief van de Adviesraad Erfgoed van Geheugen van Zeist, samen met het bestuur van de Stichting Driebergen-Rijsenburg Toen en Nu.