Een buschauffeur van een Qbuzz bus is in de nacht van donderdag op vrijdag in Nieuwegein mishandeld door een passagier. Dat gebeurde in de wijk Batau-Noord, op de Middenweide. Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend.

De buschauffeur is door de politie gehoord en daarna door collega's opgehaald. De bus is vervolgens door een andere chauffeur naar de werkplaats gereden. De politie doet nog verder onderzoek naar het incident en heeft nog geen aanhoudingen kunnen doen. Of er meerdere personen in de bus aanwezig waren is nog onbekend.