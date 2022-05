In een woning aan de Lange Jufferstraat in Utrecht is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.

De brandweer is rond 15.00 uur uitgerukt naar het centrum om de brand te bestrijden. Rond 15.30 kwam er bericht dat het vuur onder controle was. Er worden nog wat sloopwerkzaamheden uitgevoerd om zeker te zijn dat de brand helemaal uit is. Een oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht