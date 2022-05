Een deel van de bewoners van het appartementencomplex in Bilthoven dat vorige maand deels verwoest werd door enkele explosies, kan binnenkort hun woning kort bezoeken om dierbare bezittingen op te halen. Achttien woningen aan de buitenzijden van het gebouw zijn volgens woonstichting SSW veilig genoeg om 'onder strenge veiligheidsvoorwaarden' te betreden.

Als de gedupeerde bewoners langs zijn geweest, wordt de resterende inboedel verzameld en verhuisd of opgeslagen door een gespecialiseerd bedrijf, stelt SSW. Volgens de woonstichting hebben alle mensen uit de flat inmiddels tijdelijk of permanent onderdak gevonden.

Donderdag 21 april vonden er explosies plaats in het gebouw aan de Weegschaal. Bij rioleringswerkzaamheden werd toen een gasleiding geraakt, maar de precieze oorzaak is nog niet duidelijk. 3 van de 28 woningen werden compleet weggeslagen. Vijf brandweermannen en twee agenten liepen verwondingen op. Ze betraden het pand net op het moment dat een tweede, grotere explosie zich voordeed.

Niet veilig genoeg

Het pand blijft voorlopig onbewoonbaar, zegt de woonstichting. Voor zeven woningen die rond de plek liggen waar de explosie plaatsvond, geldt dat het nog niet veilig genoeg is om naar binnen te gaan. "Nader onderzoek moet uitwijzen of dit later alsnog mogelijk is", zegt SSW. "De constructie van het gebouw moet hiervoor eerst veiliger worden gemaakt."

Onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Arbodienst doen onderzoek naar de oorzaak van de explosies. De OVV laat weten dat het verkennende onderzoek nog loopt. Volgens SSW is het gebouw voor nu vrijgegeven door de onderzoekers, maar hervatten die hun werkzaamheden zodra de flat 'verder is veiliggesteld'. De beveiliging bij het complex blijft voorlopig van kracht.