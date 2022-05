Een snackbar aan het Lodewijk Napoleonplantsoen in Utrecht is in nacht van donderdag op vrijdag doelwit geworden van een overval. Dat meldt de politie.

De overval gebeurde rond 23.45 uur, vlak voordat de snackbar haar deuren sloot. De politie rukte uit met meerdere eenheden en kamde de omgeving uit, maar de verdachten wisten er - in vooralsnog onbekende richting - vandoor te gaan. De politie heeft geen duidelijk signalement van de overvallers. Wie iets heeft gezien kan contact opnemen met de politie via 0900-88 44. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht