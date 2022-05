De Utrechtse start-up Inviplay heeft woensdag 11 mei de Nationale Sportinnovatorprijs gewonnen. Het bedrijf wil mensen aan het sporten krijgen en zorgen voor meer sociaal contact.

In heel Nederland loopt het ledenaantal van sportverenigingen drastisch terug. Om ze een handje te helpen en ervoor te zorgen dat mensen toch in beweging blijven, heeft Inviplay een oplossing bedacht. "Mensen kunnen zich op onze site Inviplay.nl aanmelden. Dan geven ze aan welke sporten ze leuk vinden, stellen ze een postcodegebied in en dan nodigen wij ze uit voor de sporten die ze hebben aangevinkt", aldus medeoprichter Boaz Keurentjes.

Extra inkomsten

Als iemand zelf iets wil organiseren, mag dat ook. Zo kun je in Utrecht als niet-lid bijvoorbeeld een tennisbaan bij TC Domstad of de sporthal bij USV Hercules huren. "Het winnen van de Nationale Sportinnovatorprijs laat zien dat we verenigingen helpen. We krijgen nieuwe sporters naar de vereniging en zorgen voor extra inkomsten door hun locaties te verhuren."

Dat de start-up in de prijzen viel, kwam niet als een verrassing voor Keurentjes. "Wij wisten het al een maand, maar tijdens zo'n officiële uitreiking gaat er dan ineens een groot netwerk voor je open."