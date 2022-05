Een bewoonster van de Donaudreef in Overvecht is woensdagavond slachtoffer geworden van een woningoverval.

De politie speurt naar drie daders, maar het drietal - ze hadden hun gezichten bedekt tijdens de overval- is nog niet aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer met de schrik vrij gekomen. Of er iets buit is gemaakt, is onbekend.