Het incident gebeurde omstreeks 00.00 uur in de Maarssense wijk Zandweg Oostwaard. De bestuurder, die reed in een Chrysler Neon, wilde een bocht naar links maken maar belandde in een tuin. De auto kwam tot stilstand in de tuin, die zwaar beschadigd raakte. Toen de ter plaatse gekomen agenten de man controleerden bleek dat hij alcohol had gedronken. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Een berger heeft de auto afgesleept.