Een schipper is belangrijk geweest bij het traceren van een vluchtauto, na een ernstig ongeval op de Pijperlaan in Utrecht. Zijn boot wist ternauwernood de dobberende wagen te ontwijken. Bij het ongeluk ramde deze auto een fietser, die bewusteloos op straat achterbleef.

Het ongeval gebeurde in de nacht van 13 op 14 april, toen een 32-jarige Utrechter de kruising van de Leidseweg met de Pijperlaan in Oog in Al overstak. Hij werd daar geschept door een vermoedelijk hardrijdende auto, kwam hard tegen de voorruit van de auto terecht en bleef zwaargewond achter.

De man kon snel uit het ziekenhuis worden ontslagen, maar van de veroorzaker is sinds het ongeval geen spoor te bekennen. De auto is wel gevonden: die is op camerabeelden vastgelegd, verloor bij de klap een kenteken en is gezien door een schipper, vlak nadat het voertuig met gedoofde lichten in het Amsterdam-Rijnkanaal werd gedumpt. Dat bleek woensdag tijdens de uitzending van opsporingsprogramma Bureau Hengeveld.

Eigenaar Volkswagen

Vlak voordat de auto onder water verdween, kon de schipper nog doorgeven waar hulpdiensten precies moesten zoeken. Die vonden dan ook al snel het autowrak met een grote ster in de ruit. De eigenaar van de Volkswagen Up is inmiddels achterhaald, maar die is volgens een politiewoordvoerder vooralsnog niet aan te wijzen als de bestuurder tijdens het ongeval.