Universitair docenten zijn klaar met het jarenlang hoppen van tijdelijk contract naar tijdelijk contract en voeren daarom donderdag actie. Dat doen ze op het Domplein in Utrecht.

Al vanaf begin januari 2022 lopen de onderhandelingen voor een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten. Met deze actie hopen de docenten daar wat beweging in te krijgen. Het is de eerste keer dat zij demonstreren tijdens cao-onderhandelingen.

Omslag

Vorig jaar werd al afgesproken dat universitair docenten (degenen die zich naast lesgeven ook richten op onderzoek), hoofddocenten, hoogleraren en ondersteunend personeel na een jaar in vaste dienst komen. Jan Boersma, bestuurder FNV Onderwijs & Onderzoek: "Dat was al een behoorlijke omslag. Nu is het de beurt aan de docenten die bijna 100 procent van hun tijd in collegezalen staan."

Honderd docenten

Zo'n honderd docenten van onder meer de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden zijn aanwezig bij de protestactie in Utrecht. Ze overhandigen een tijdelijk contract aan de aanwezige werkgevers en houden speeches. De actie vindt plaats van 13.30 tot 14.00 uur.