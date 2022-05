Burgemeester Sharon Dijksma is terecht niet overgegaan tot handhaving tegen de alFitrah-moskee en imam Suhayb Salam in Utrecht. Dat stelt de rechtbank.

Omdat de openbare orde rond de moskee in Overvecht niet in het geding kwam vorig jaar, was handhaven niet nodig, zo luidt het oordeel van de rechtbank vandaag. Femmes For Freedom wilde dat de moskee gesloten werd, de imam een gebiedsverbod zou krijgen en dat de activiteiten vanuit de moskee gestopt zouden worden. De vrouwenrechtenorganisatie eiste ook dat de website uit de lucht moest.

Onderdrukking

Volgens de organisatie zou de alFitrah-moskee geweld en onderdrukking richting vrouwen en ongelovigen aanmoedigen. Vooral door via lesmateriaal vrouwenbesnijdenis te stimuleren. Dijksma zei geen bevoegdheid te hebben hiertegen op te treden, waarna de kwestie door de organisatie bij de rechtbank werd voorgelegd.

De rechtbank stelt: "Het doel dat Femmes For Freedom voor ogen staat, namelijk sluiting van de moskee, kan niet meer bereikt worden. Dat geldt dus automatisch ook voor een gebiedsverbod voor de imam rondom die moskee."

De stichting alFitrah heeft het pand in Overvecht namelijk inmiddels verlaten, na een gerechtelijke procedure van de pandeigenaar die hier woningbouw wil realiseren. Op de locatie komen nu tijdelijk asielzoekers te wonen.

Zorgen

De rechtbank ziet wel de zorgen over de activiteiten van de stichting en de rechten en vrijheden van vrouwen en meisjes. "Maar enkel op basis van die zorgen, kan en mag de burgemeester op grond van de Gemeentewet niet handhavend optreden."

Inmiddels bestaat discussie over een mogelijk nieuwe vestiging van alFitrah op een andere locatie in Utrecht, aan Beefland in De Meern.