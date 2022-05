Door een aanrijding deze ochtend op het spoor tussen Abcoude en Breukelen rijden er tussen Utrecht en Amsterdam geen treinen. Ook op omreisroutes erg druk. De NS verwacht dat dit nog tot ongeveer 11.15 uur duurt.

De NS raadt aan om richting Amsterdam eventueel om te reizen via Amersfoort of Hilversum. De NS waarschuwt wel dat het hier drukker dan normaal is en roept mensen op om hun reis uit te stellen indien deze niet noodzakelijk is. Ook op de trajecten Utrecht-Arnhem en Utrecht-Eindhoven zijn er vertragingen door het ongeval.