Op de Ramstraat in Utrecht is maandagmiddag rond 15.00 uur een man gewond geraakt nadat hij is gevallen met zijn fiets. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook een traumahelikopter kwam op de melding af. De politie sloot de kruising tussen de Ramstraat en Helmstraat af.

De traumahelikopter landde in het Wilhelminapark tussen de zonaanbidders om een arts bij het slachtoffer te brengen. Inmiddels is de helikopter weer vertrokken. De politie doet geen verder sporenonderzoek. Dit houdt in dat de kruising tussen de Ramstraat en Helmstraat kan worden schoongemaakt door de brandweer en vervolgens wordt vrijgegeven.