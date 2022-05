Op de A2 bij Breukelen zijn vanmorgen rond halfzeven twee auto's hard achter op elkaar gebotst. Zeker drie mensen raakten daarbij gewond. Een hond die in één van de auto's zat is door de dierenambulance opgehaald. Onbekend is of het dier gewond is.

Na het ongeluk kwam de hulpverlening snel op gang. Een traumahelikopter landde op de snelweg, de brandweer kwam ter plaatse en vijf ambulances kwamen op locatie om slachtoffers te helpen. Voor zover nu duidelijk zijn in elk geval vier personen met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De snelweg is volledig afgesloten tussen Breukelen en Utrecht. Er ligt veel glas op de weg en de auto's zijn verspreid op de rijbaan tot stilstand gekomen. Het duurt vermoedelijk nog tot elf uur deze ochtend voordat de rijbanen weer vrijgegeven kunnen worden. De ANWB adviseert automobilisten tussen Utrecht en Amsterdam om te rijden via Hilversum.