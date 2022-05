De politie in Houten waarschuwt inwoners dat er een envelop met medicijnen in omloop is. De envelop is verdwenen uit een brievenbus aan de Porta Basilica.

Wie de envelop in zijn bezit heeft, is onbekend. Volgens de politie had iedereen vrij toegang tot de brievenbus, inclusief langslopende kinderen. Om welke soort medicatie het gaat, is onbekend. Er is een risico op slaapverschijnselen. De politie roept mensen die de medicijnen mogelijk hebben ingenomen op om een arts te raadplegen.