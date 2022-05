Regionale busvervoerder Syntus Utrecht kampt met grote personeelsproblemen. Dat moest de reiziger vooral afgelopen week bekopen. De bus kwam namelijk regelmatig niet opdagen.

Daar sta je dan. Te wachten op je bus die normaal gesproken ieder half uur langskomt. Afgelopen week kon dat half uur echter regelmatig een heel uur worden. Meerdere bussen op eenzelfde lijn vielen namelijk ineens uit.

De problemen speelden afgelopen week op vrijwel alle lijnen van Syntus Utrecht, dat in Woerden, Oudewater, Montfoort, Haastrecht, Harmelen, Kamerik, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Abcoude, Bergambacht en Stolwijk actief is.

Belangenorganisatie voor reizigers Rover weet er alles van. "Onze mailbox met klachten stroomt iedere dag bomvol en afgelopen week was dit extra erg", laat Aldo Markus van de afdeling Provincie Utrecht weten. "Helaas kunnen we hier maar weinig aan doen. Net als in allerlei sectoren is er een groot personeelstekort dat niet zomaar valt op te lossen. En Syntus is niet de enige die hier last van heeft. Ook bijvoorbeeld Arriva kampt met personele problemen."

Pensioen

Toch valt op dat Syntus beduidend meer bussen laat uitvallen dan andere maatschappijen, terwijl de dienstregeling nog altijd minder uitgebreid is dan voor corona. Zijn er dan zoveel buschauffeurs verdwenen? "Voor corona werkten wij veel met uitzendkrachten, veel van hen zijn helaas verdwenen. Daarnaast is er een grote groep chauffeurs die afgelopen jaren met pensioen zijn gegaan. De aanwas van nieuwe werknemers was helaas een stuk kleiner", vertelt de woordvoerder van Syntus, Martijn Juffer.

"Ook hebben we nog steeds te kampen met een groot ziekteverzuim. Dat komt door corona, maar ook door uitgestelde operaties die nu worden uitgevoerd", laat Juffer weten. "We doen echt ons stinkende best om zoveel mogelijk bussen te laten rijden. Vooral de eerste en de laatste bus op een dag, zodat iedereen netjes thuis komt. Daarnaast proberen we te voorkomen dat er twee bussen achter elkaar uitvallen. Dat is afgelopen week mis gegaan, door onverwachte ziekmeldingen. Een dienstregeling is een ingewikkelde puzzel. Als daar een stukje uitvalt, heb je dat niet zomaar opgelost."

De busmaatschappij doet keihard z'n best om nieuwe chauffeurs te werven, maar voorlopig lijkt de reiziger nog met de gebakken peren te zitten. Het advies van zowel Rover als Syntus voor hen luidt: "Check altijd voordat je weggaat de reisplanner."