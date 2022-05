Een man uit Utrecht is ondanks een poging om agenten te misleiden opnieuw betrapt op rijden zonder rijbewijs. Dit keer moest hij ook de auto waarin hij rondreed inleveren, omdat het al de tiende keer was dat hij achter het stuur betrapt werd.

Agenten die de auto al even in de gaten hielden gaven de bestuurder vlak voor de aanhouding een volgteken. Dat gebeurde nadat de auto met 110 kilometer per uur in de Utrechtse wijk Hoograven reed, op een weg waar 50 als maximumsnelheid geldt.

Bijrijdster

De bestuurder besloot om niet op het volgverzoek in te gaan, dat is te zien op beelden die zijn vastgelegd door politievlogger Jan Willem op YouTube. Sterker nog: de bestuurder wisselt snel van plek met de bijrijdster, om te doen voorkomen dat niet hij maar zij reed.

"Dat heb je snel gedaan, maar niet snel genoeg", zegt een agent even later. Om daar aan toe te voegen bij het zien van het bekende gezicht uit de wijk: "Wij kennen elkaar wel." "Ik heb niet gereden", reageert de bestuurder meermaals, terwijl hij geboeid wordt afgevoerd.

Dom

Daarop reageert de agent met: "Denk je dat ik dom ben? Ik zie het gewoon." Het rijbewijs dat de vrouw vervolgens toont blijkt gestolen te zijn. De man hoort van het Openbaar Ministerie wat zijn straf wordt.