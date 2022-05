Er worden opvallend veel auto-inbraken gepleegd in Stichtse Vecht. Het is met name raak in Maarssenbroek en in Maarssen-dorp.

De politie heeft het over een 'opvallende stijging' van het aantal auto-inbraken. Dieven hebben het ook op een specifiek merk auto gemunt, zo lijkt het. "Wat extra opvalt is dat er voornamelijk in Volkswagen Up's en Polo's wordt ingebroken", zegt de politie. Daarom vragen zij inwoners van Stichtse Vecht om extra alert te zijn in hun omgeving. Volgens de politie vinden de inbraken voornamelijk plaats in de avond en nachtelijke uren. "Ziet u verdachte situaties bel dan direct met 112. Schroom niet om te bellen."