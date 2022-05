Brandweercommandant Peter Dekker is boos. In een bericht op Facebook lucht hij zijn hart over een inbraak bij De Bilthovense brandweer. Tijdens de brutale roof werd belangrijk gereedschap gestolen.

Peter Dekker is nog maar nauwelijks bekomen van zijn hachelijke avontuur bij De Bilthovense flat, die door een gaslek explodeerde. De brandweerman was ter plaatse om hulp te verlenen en belandde daarbij onder het puin. Dankzij een flinke dosis geluk wist hij het rampgebied zonder ernstige verwondingen te verlaten. Kort daarna hervatte hij zijn werkzaamheden. Toen Dekker gisteren bij de kazerne arriveerde werd hij opnieuw geconfronteerd met tegenslag. "Afgelopen nacht vond het inbrekersgilde het noodzakelijk om in te breken bij de Brandweer Bilthoven," meldt de bevelvoerder op Facebook. Redgereedschap Van beide brandweervoertuigen is het zogenaamde redgereedschap gestolen. Dit zijn essentiële hulpmiddelen bij levensbedreigende situaties. "Door deze laffe daad is de veiligheid van onze burgers in gevaar geweest…", stelt Dekker. En: "Aan deze personen kan ik alleen maar zeggen, mocht je bij je volgende kraak gesnapt worden en tijdens je vluchtpoging op een boom of paal klappen, weet dan dat wij jullie zonder dit gestolen gereedschap niet kunnen redden." De brandweermannen zijn verbolgen over de laffe daad. Dekker eindigt zijn bericht met een boodschap aan de inwoners van Bilthoven: "Wij zijn en blijven 24/7 voor u beschikbaar."