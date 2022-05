De burgemeester van Utrecht reist volgende week naar Zweden voor een internationaal netwerkevenement over het klimaat. Sharon Dijksma gaat daar onder andere lobbyen voor een soortgelijke bijeenkomst in haar eigen stad. In een brief aan de gemeenteraad legt ze alvast verantwoording af over de door haar gebruikte vervoersmethoden.

Sharon Dijksma gaat samen met andere burgemeesters onderzoeken hoe steden het voortouw kunnen nemen bij het beperken van de CO2-uitstoot. Dat doet ze v op 11 en 12 mei, tijdens een wereldcongres van het ICLEI netwerk. De conferentie vindt plaats in de Zweedse stad Malmö. Deelnemen is belangrijk volgens Dijksma, want dit is het grootste internationale netwerk voor steden op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Het biedt haar tevens de gelegenheid om te lobbyen voor een Utrechtse klimaattop, iets waar de gemeenteraad op aandrong in een eerdere motie. Dijksma informeert de raadsleden voorafgaand aan haar reis over de vervoersmethoden die zij zal gebruiken. Ze schrijft : "De reisafstand tussen Utrecht en Malmö bedraagt ongeveer 800 kilometer. Rekening houdend met uw motie en de beschikbare vervoersalternatieven zorgvuldig afwegend, zal ik de heenreis met de trein en nachtboot maken." Vliegtuig naar München Op de terugreis neemt Dijksma echter het vliegtuig, om op tijd thuis te zijn voor het officiële aftrap moment van wielerevenement La Vuelta. Scheidend D66-wethouder Klaas Verschuure moest eind vorig jaar nog tekst en uitleg geven omdat hij het vliegtuig verkoos boven de trein voor een uitstapje naar een vastgoedbeurs in München. Verschillende partijen in de raad, waaronder de PvdA en Student & Starter vonden dat een gemiste kans. Verschuure verdedigde zich destijds met het argument dat een urenlange treinreis niet in zijn werkschema zou passen.