Fast & Easy Care uit Utrecht mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen. Dat is het gevolg van een maatregel die de inspectie oplegt. De toezichthouder onderzocht het thuiszorgbedrijf en ontdekte 'structurele tekortkomingen'.

Voor de tweede keer in één jaar tijd bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een controlebezoek aan thuiszorgorganisatie Fast & Easy Care, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op de Utrechtse Kanaalweg. De zorgwaakhond oordeelde in april 2021 : "dat de kwaliteit en veiligheid van zorg die Fast & Easy Care aan haar cliënten biedt onvoldoende is."

Door het grote aantal tekortkomingen was er volgens het rapport weinig vertrouwen in de verbeterkracht van de bestuurder; slechts aan vier van de vijftien getoetste normen werd grotendeels voldaan.

Tijdens een aangekondigd vervolgbezoek op 22 februari van dit jaar kwamen opnieuw gebreken aan het licht. "De inspectie concludeert dat er sprake is van structurele tekortkomingen in de geboden thuiszorg op alle onderzochte normen," is één van de zinsneden uit het rapport.

Aandachtspunten

De onderneming krijgt een zogeheten aanwijzing, zo maakte de toezichthouder bekend. Hiermee stelt de inspectie Fast & Easy Care verplicht om maatregelen te treffen die resulteren in een blijvende verbetering van de zorgverlening. De precieze aandachtspunten staan in de openbaar gemaakte aanwijzing. Het gaat onder andere om het op orde brengen van zorgplannen, het beter registreren van scholingen van medewerkers en een helder en eenduidig medicatiebeleid formuleren.

Het Utrechtse bedrijf mag voorlopig geen cliënten aannemen vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Pas als is vastgesteld dat de organisatie aan de vereisten voldoet, mogen zij hun deuren heropenen voor nieuwe hulpbehoevenden.