Na twee magere coronajaren kunnen feestvierders zich vandaag weer onderdompelen op de verschillende Bevrijdingsfeesten in de regio. Zwaartepunt is het festival in het Utrechtse Park Transwijk.

Op het terrein in Park Transwijk kunnen maar liefst 17.500 bezoekers terecht. "Mocht het vol raken dan geldt het principe één erin, één eruit", vertelt woordvoerder van de gemeente Utrecht, Marten Grupstra. "Maar of het helemaal vol komt, durf ik niet te zeggen. We zullen alles goed monitoren."

Oekraïne

Centraal zal de situatie in Oekraïne staan, maar bezoekers van het festival kunnen ook genieten van gevestigde artiesten zoals My Baby, Fresku, Karsu, Sevn Alias en WIES.

Daarnaast is er plek ingeruimd voor opkomend talent uit de provincie. Zo spelen vier finalisten van de talentenwedstrijd Songs for Freedom op 5 mei live op het Vrijheidspodium om de winst en is er een optreden van de talenten van het Utrechtse jongerencultuurhuis BOKS. Op indebuurt Utrecht is het volledige programma te zien.

Foto-expositie

Ook Lombok viert dit jaar, na twee jaar afwezigheid, weer Bevrijdingsdag. Dat doet de Utrechtse wijk met het traditionele straatfeest. "Het is ongeveer hetzelfde recept'', laat organisator Marijn van Gelder weten. "Maar dit jaar bestaat Stichting Lombok Anders veertig jaar. Ter gelegenheid daarvan hebben wij een expositie georganiseerd, waarin foto's te zien zijn van Lombok in de afgelopen veertig jaar."

Het thema van dit jaar luidt dan ook: 'Lombok viert feest door de jaren heen'. In eerste instantie wilde Van Gelder de foto's in een grote ruimte tentoonstellen, maar die was er niet. Daarom besloot de organisatie om de foto's gewoon op de ramen in de Utrechtse wijk te plakken. "Er hangen nu in totaal 250 foto's in het rommelmarktgebied. Dat varieert van oude tot nieuwe foto's. Je ziet allemaal mensen al opkijken. Dus tot nu toe is het een succes." Inwoners van de Utrechtse wijk kunnen nog de hele maand mei genieten van de foto's.

Koningsdagtaferelen

Wat wel hetzelfde blijft als de voorgaande edities, is de ouderwetse rommelmarkt die plaatsvindt tussen de Abel Tasmanstraat, Kanaalstraat, Leidsekade en de Billitonkade. "Na twee jaar afwezigheid staat iedereen weer te trappelen'', zegt de organisator.

Maar bang voor Koningsdagtaferelen, waarbij straten volledig bezaaid lagen met flesjes bier en andere rommel, is hij niet. "Wij zijn geen vrijmarkt, maar een echte rommelmarkt. Je moet toestemming hebben van de organisatie om mee te doen en je mag geen handel drijven. Dat brengt de sfeer gewoon ten goede." Verder zijn mensen verplicht om hun eigen spullen weer mee terug te nemen.

Van Gelder verwacht een gezellige dag, maar geen topdrukte. "Het is op een donderdag en het is geen nationale feestdag dus ik denk dat er iets minder mensen zullen zijn dan andere jaren. Maar over heel de dag zullen er waarschijnlijk zo'n 10 tot 20.000 bezoekers zijn. Daar zijn we hartstikke tevreden mee."

bevrijdingsvuur

In Nieuwegeinzal Bevrijdingsdag er wat anders aan toe gaan dan voorgaande jaren. En in Zeist zal om 9.00 uur een bevrijdingsvuur worden ontstoken door wethouder Marcel Fluitman, met meteen daarna de onthulling van een gedenksteentje ter herinnering aan Gerrit Leijte in de 2e Dorpsstraat.