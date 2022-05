In maart kregen ruim tienduizend Utrechtse huishoudens in de bijstand 800 euro op hun rekening gestort om de hoge energierekening te kunnen betalen. Nu kunnen ook werkende Utrechters met een laag inkomen een verzoek doen om het eenmalige bedrag te ontvangen.

Het gaat om Utrechters die leven van een inkomen dat lager is dan 125 procent van de bijstandsnorm. Voor alleenstaanden betekent dat een nettosalaris lager dan 1364,64 euro en voor samenwonenden een inkomen onder de 1949,48 euro. Zowel woningeigenaren als hoofdhuurders kunnen een aanvraag voor het eenmalige bedrag van 800 euro via de website van de gemeente aanvragen.

In maart kondigde het kabinet aan de energietoeslag voor minima te verhogen van 200 naar 800 euro. Omdat eerst een wetswijziging nodig is om het geld uit te kunnen betalen, riep de regering gemeenten op om de vergoeding alvast uit te keren, omdat de energieprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne nog forser zijn gestegen. Utrecht gaf daar toen meteen gehoor aan.

De gemeente voorspelde in maart dat zij van naar schatting 12.800 huishoudens met een inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum onvoldoende informatie had om het bedrag over te maken. Om die reden is nu dit aanmeldloket in het leven geroepen.