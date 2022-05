De proef waarbij maaltijdbezorgers van pizzaketen Domino's op pad gingen met een bodycam, was een succes. Sinds de start van de pilot is geen enkele bezorger van de keten in Utrecht overvallen.

Het experiment startte in november vorig jaar nadat meerdere pizzabezorgers in en rond de domstad waren overvallen. Uit eerdere pilots in onder meer Rotterdam en Nijmegen bleken bodycams een goed middel om overvallen te voorkomen. Overvallen kunnen heel veel impact hebben op de vaak jonge slachtoffers. Daarnaast voelen maaltijdbezorgers zich ook veiliger door de camera's. Volg Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht