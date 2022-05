De politie is in de nacht van dinsdag op woensdag massaal in actie gekomen in Lunetten. In de Utrechtse wijk waren volop politiewagens aanwezig en ook cirkelde een helikopter boven de wijk.

Vooral in de straat Zevenwouden, maar ook aan Reiderland waren veel agenten, vermoedelijk bezig aan een zoektocht. Op sociale media wordt gesuggereerd dat twee aanhoudingen zijn verricht in de wijk en dat een bestelbus in beslag is genomen. De wijk was afgelopen weken volop in het nieuws. Niet alleen vonden diverse inbraken en een overval plaats bij een Grieks restaurant, ook werd een bewoner vermoord in zijn eigen appartement bij mogelijk een uit de hand gelopen beroving. Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland laat weten dat de inzet te maken had met een achtervolging, die al aan de gang was vanuit het oosten van het land.