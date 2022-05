Voor het eerst heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een bestuurder van een zorgorganisatie ook persoonlijk beboet voor een reeks overtredingen.

De bestuurder van Passion Health Care, dat onder meer actief is in de wijkverpleging, moet 66.000 euro boete betalen. Zijn instelling heeft onder meer bij 'een groot deel van de cliënten' te hoge declaraties ingediend, laat de toezichthouder weten.

Passion Health Care zelf krijgt een boete van 220.000 euro. De organisatie met vestigingen in Amstelveen, Utrecht en Rotterdam vermeldde onder meer 'verkeerde prestaties' op declaraties, constateerde de NZa. Planningen, rapportages en zorgplannen ontbraken en de administratie van Passion Health Care bleek ook nog 'onvolledig, onjuist en niet actueel'.

Deugdelijke administratie

"Zonder een deugdelijke administratie is het lastiger of niet te controleren of zorggeld rechtmatig is besteed. Een onvolledige administratie werkt misbruik van zorggelden in de hand", legt de toezichthouder uit. Volgens de autoriteit had de bestuurder maatregelen moeten treffen "om de overtredingen te voorkomen of te beëindigen".

Passion Health Care biedt thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en juridisch advies. Volgens de eigen website houdt de organisatie zich ook bezig met alternatieve geneeswijzen, zoals ayurveda, acupunctuur en aromatherapie.

De NZa kwam de misstanden bij de organisatie op het spoor door een nieuwe onderzoeksmethode. Kern daarvan is dat 'heel gericht' informatie wordt opgevraagd bij een zorgaanbieder "als we signalen hebben dat deze mogelijk niet correct declareert", aldus de instantie.