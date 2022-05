De datum van de verhuizing naar het gloednieuwe gezondheidshuis De Componist in de Nieuwegeinse wijk Zuilenstein is bekend. Vanaf maandag 23 mei zijn alle zorgaanbieders én welzijnsorganisaties hier samen onder één dak te vinden.

Diepenbrocklaan 1 oogt zo goed als af. Binnen wordt nog gewerkt aan de inrichting, maar vanaf 23 mei 2022 zijn zorgaanbieders én welzijnsorganisaties hier samen onder één dak te vinden.

De huisarts, apotheek, een paramedisch centrum, spelletjes, yoga, muziek, de moestuin. Alles wat met zorg en welzijn te maken heeft, is straks te vinden in het gloednieuwe gebouw aan de Diepenbrocklaan. De verhuizing naar het gezondheidshuis vindt plaats in het weekend van 21 tot 22 mei. Vanaf 23 mei moet iedereen over zijn.

Het gaat onder meer om de zorgverleners van EMC Nieuwegein, waaronder Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan, Apotheek Nieuwegein, Huisartsenpraktijk Jutphaas en Paramedisch Centrum Nieuwegein. Het idee is dat wanneer het nodig is er snel een andere professional bijgehaald kan worden. Zo is alle benodigde ondersteuning te vinden onder één dak.

De vraag naar activiteiten voor ouderen in de buurt, zoals samen eten, hersengym, taal, schilderen en samen een spelletje doen, groeit. Daarom moeten ook deze hier in het huis te vinden zijn.

Feest

De opening wordt op zaterdag 2 juli gevierd met een feest. Tegen die tijd moet iedereen zijn draai namelijk hebben gevonden.