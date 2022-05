De werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van de Catharijnesingel Zuid in Utrecht zijn in volle gang. De tweede fase gaat woensdag 4 mei in.

Het plan is om in deze fase een voetpad en een fietsstrook aan te leggen. Ook wordt er een nieuwe constructie gebouwd met keerwand bij de Bartholomeusbrug. Met ingang van de tweede bouwfase gaat de Nicolaas Beetsstraat gaat weer open. Het verkeer gaat geen hinder ondervinden aan de werkzaamheden. Wel kan er geluidsoverlast ontstaan. Aan het eind van de zomer zijn de werkzaamheden afgerond. Er komt een 30 kilometerzone en er wordt meer groen toegevoegd.