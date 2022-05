Onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaan schelpdierriffen in de Waddenzee herstellen met behulp van een 3D-printer. Het project met de naam Bouwen met Biobouwers, heeft als doel om de mossel- en oesterriffen in de Waddenzee te herstellen en gaat komende maand van start.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) gaan rifstructuren van biologisch afbreekbaar materiaal printen. Op deze structuren kunnen mosselen en oesters zich vervolgens vestigen, waarna de geprinte riffen vanzelf afbreken.

In de Waddenzee zijn rifvormende schelpdieren, met name mosselen en oesters, van groot belang. Zij zijn de 'biobouwers' en zorgen voor een gezonde Waddenzee.

"Biobouwers zijn de kickstarters van biodiversiteit. Voor succesvolle vestiging op een lege wadplaat hebben deze soorten vaak een duwtje in de rug nodig, want hun larven zijn prooien voor krabben of worden weggespoeld door de golven", legt marien ecoloog aan de Universiteit Utrecht Ralph Temmink uit.

Door tijdelijke artificiële rifstructuren te printen, hopen de onderzoekers van het project de schelpdieren een handje te helpen bij het creëren van een schuilplaats tegen roofdieren. "Hiermee simuleren we in feite een volwassen rif dat van nature bescherming biedt en daarmee een fundament vormt voor de volgende generatie."

En: " De kunstmatige riffen moeten tijdelijk die rol op het kale zand overnemen. Als de mosselen en oesters groot genoeg zijn om zelf het rif te vormen, breekt de onderliggende structuur helemaal af. Er blijft dus geen 3D-geprint materiaal achter, maar wel een natuurlijk rif", aldus Temmink.